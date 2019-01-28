Видеофакт. Голкипер напал на судью после отмены гола, забитого рукой 28.01.2019 / 18:59 / Спорт Просмотров: 404 Комментариев: 0 A- A+ Голкипер испанского клуба «Манллеу» Иван Гонсалес забил мяч рукой, а когда судья отменил гол, страж ворот ударил его. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: футбол-Испания Персона: Иван Гонсалес Другие материалы на эту тему: Евро-2016. Итальянцы выбили с турнира чемпионов Европы Испанская эпоха мирового футбола подошла к концу Чилийцы отправили испанцев паковать чемоданы ЧМ-2014. Испания — Голландия — 1:5