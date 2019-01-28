Видеофакт. Голкипер напал на судью после отмены гола, забитого рукой

/ Спорт
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Голкипер испанского клуба «Манллеу» Иван Гонсалес забил мяч рукой, а когда судья отменил гол, страж ворот ударил его.

 

 

 
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Тэги: футбол-Испания Персона: Иван Гонсалес

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