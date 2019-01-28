Парни за ночь угнали два авто – одну машину они сожгли

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До шести лет лишения свободы каждому грозит двум жителям Черикова, которых подозревают в угоне за одну ночь «Жигулей» и «Москвича».

По информации милиции области, парни (жители Черикова 17 и 21 год) в ночь на 17 января совершили угоны двух автомобилей.

Сначала, принявшие на грудь изрядную долю спиртного мужчины угнали незапертые «Жигули». Но проехав всего восемь километров в направлении Славгорода вылетели в кювет. Чтобы избавиться от улик они подожгли авто.

В ближайшей деревне им под руку подвернулся «Москвич». Кроме того, что раритет советского автопрома был не заперт, в замке зажигания находились ключи.

Уже на следующий день злоумышленники, которые ранее были судимы за кражи, были задержаны оперативниками угро.
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Тэги: угон Город: Чериков

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