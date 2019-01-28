Ученые назвали новую опасность смартфонов

Группа ученых выяснила, что у детей, которые пользуются смартфонами перед сном, повышается риск недосыпания и ожирения, а также усиливается тревожность.

Иллюстрация pixabay.com

По информации MedicalXpress , в исследовании приняли участие более 6,6 тыс. подростков в возрасте до 12 лет. Более 70% детей сообщали, что они пользуются смартфоном либо другим гаджетом не меньше часа перед сном.

В ходе опроса они также указали условия освещенности в комнате в это время, часы сна и бодрствования и страдают ли они от проблем с засыпанием.