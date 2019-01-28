Ученые назвали новую опасность смартфонов
Группа ученых выяснила, что у детей, которые пользуются смартфонами перед сном, повышается риск недосыпания и ожирения, а также усиливается тревожность.
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В ходе опроса они также указали условия освещенности в комнате в это время, часы сна и бодрствования и страдают ли они от проблем с засыпанием.
Как оказалось, что те, кто пользовался смартфоном или смотрел телевизор в комнате с включенным светом, спали плохо на 31% чаще. У детей, которые делали тоже самое в темноте, вероятность нарушений сна возрастала на 147%, пишет