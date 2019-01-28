Родственники погибшей под Смоленском семьи могилевчан ищут очевидцев

/ Происшествия
Просмотров: 445 Комментариев: 0

Родственники погибшей в конце декабря в жутком дорожно-транспортном происшествии под Смоленском ищут очевидцев аварии.

Фото УГИБДД по Смоленской области

Трагедия произошла 23 декабря в 15:40 на трассе М-1. Смоленское УГИБДД пришло к выводу, что в ДТП виноват 32-летний водитель «Мицубиси Лансер», на котором ехали могилевчане. Согласно выводам российского следствия, мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой.

Автомобиль попал под большегруз и превратился в груду металллома. В ДТП погибли водитель и его 60-летняя мать. Две женщины — жена водителя и ее сестра — с травмами были госпитализированы.

Родственники погибших не согласны с таким решением, пишет mogilev.online. По их данным, водитель фуры удалил видео со своего регистратора, перезаписав кадры, сделанные в момент аварии.

Родные просят откликнуться всех, кто ехал по трассе М-1 в Краснинском районе Смоленской области в 15:30-15:50 23 декабря и стал очевидцем трагического ДТП. Связаться с сестрой погибшего водителя Викторией Ермоленко можно по телефонам:

  • +375 44 7423602;
  • +375 29 7630781.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Смоленск

Другие материалы на эту тему:

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»