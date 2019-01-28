Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик о минских соглашениях: нужен новый документ

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик предлагает заменить минские соглашения новым мирным планом.

В интервью австрийской газете Kleine Zeitung 24 января дипломат заявил, что речь идет о привлечении ООН к проведению местных выборов и обеспечению безопасности. ОБСЕ может выборы только оценивать, но не проводить, а 600 наблюдателей организации для территории площадью 17 тыс. кв. км и линии фронта протяженностью 420 км недостаточно для решения проблемы безопасности, отметил Сайдик.

Новый план предусматривает полицейскую миссию ООН и деятельность в Донецкой и Луганской областях агентства по восстановлению под эгидой Евросоюза. Подобная структура работала на Балканском полуострове после окончания войны 1990-х годов.

Необходим документ, который будет иметь «настоящий политический и правовой вес», поскольку минские соглашения так и не были ратифицированы российским и украинским парламентами, пояснил представитель ОБСЕ.

Сайдик подчеркнул, что в новом соглашении должны участвовать представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (так в европейской дипломатии именуется подконтрольнаяя пророссийским сепаратистам территория. — БелаПАН.).

Предполагается, что в переходный период ООН будет иметь в регионе некоторые властные полномочия, чтобы гарантировать местному населению соблюдение его прав, включая «элемент амнистии».

План впервые был представлен в декабре 2018 года в Милане (Италия) на заседании совета министров иностранных дел государств — членов ОБСЕ. На мероприятии присутствовали представили сторон, вовлеченных в конфликт.

«Официальной реакции у нас нет, и я думаю, что она не обязательна. Главное, что мы можем продемонстрировать наличие путей выхода из нынешней ситуации, в которой, к сожалению, нет особого продвижения», — сказал Сайдик.

30 января в Минске состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы.