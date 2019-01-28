Минское «Динамо» проиграло ЦСКА, ведя 2:0 по ходу матча
Московский ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над минским «Динамо», проигрывая за 16 минут до конца третьего периода со счетом 0:2.
Голевые события развивались следующим образом:
0:1 — Евгений Лисовец (26:46);
0:2 — Евгений Ковыршин (34:47);
1:2 — Кирилл Капризов (43:53);
2:2 — Михаил Науменков (57:27);
3:2 — Кирилл Капризов (61:34).
Теперь минчанам предстоит четырехматчевая домашняя серия, соперниками в которой у них будут:
- 31.01. – «Адмирал»;
- 02.02. – «Динамо» (Р);
- 04.02. – ЦСКА;
- 11.02. – «Локомотив».