Минское «Динамо» проиграло ЦСКА, ведя 2:0 по ходу матча

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Московский ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над минским «Динамо», проигрывая за 16 минут до конца третьего периода со счетом 0:2.

Голевые события развивались следующим образом:

0:1 — Евгений Лисовец (26:46);

0:2 — Евгений Ковыршин (34:47);

1:2 — Кирилл Капризов (43:53);

2:2 — Михаил Науменков (57:27);

3:2 — Кирилл Капризов (61:34).

Теперь минчанам предстоит четырехматчевая домашняя серия, соперниками в которой у них будут:

  • 31.01. – «Адмирал»;
  • 02.02. – «Динамо» (Р);
  • 04.02. – ЦСКА;
  • 11.02. – «Локомотив».
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Москва

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