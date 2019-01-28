Заметно потеплеет: уже во вторник будет +3°С

/ Общество
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Во вторник, 29 января, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем и поступление теплой воздушной массы.

По прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода. На значительной части территории выпадут осадки (снег, мокрый снег, днем по югу с дождем). Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по юго-западу до -11°С по северо-востоку страны, максимальная – в середине дня -3..+3°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти.
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Тэги: погода

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