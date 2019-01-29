29 января в Беларуси сразу несколько причин для объявления опасных погодных условий

На 29 января Белгидромет объявил в стране желтый уровень опасности . Он объявляется ежедневно еще с прошлой недели из-за гололедицы на дорогах страны. Однако в этот вторник список опасных погодных явлений дополнен туманом и гололедом.

В целом 29 января в Беларуси будет облачно. На значительной части территории республики осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -3.. +3°С.

В Минске временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха утром -5..-7°С, днем -1..+1°С, вечером -2..-4°С.