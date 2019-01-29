29 января в Беларуси сразу несколько причин для объявления опасных погодных условий
На 29 января Белгидромет объявил в стране
В целом 29 января в Беларуси будет облачно. На значительной части территории республики осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -3.. +3°С.
В Минске временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха утром -5..-7°С, днем -1..+1°С, вечером -2..-4°С.