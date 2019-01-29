Житель Брестского района позвонил супруге, сказал, что идет домой и пропал. О нем нет вестей четвертые сутки

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В Брестском районе пропал житель агрогородка Черни Александр Беласик, пишет «Брестская газета».

Фото с сайта «Брестской газеты»

Как сообщает издание, вечером 25 января мужчина ушел из дому договориться на счет транспорта – утром следующего дня ему надо было ехать на работу в другую деревню.

По словам супруги пропавшего, около 19 часов они созвонились с мужем, он рассказал, что договорился на счет транспорта и скоро будет дома.

Примерно в это же время Александр зашел в местный «Евроопт» — его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина был один.

Через полчаса телефон мужчины стал недоступен. С того момента о нем ничего не известно.

Если вы узнали мужчину на фото и вам что-либо о нем известно, сообщите об  этом его жене Елене по телефону +37529 528-65-04 или в милицию по номеру 102.
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Тэги: розыск поиски пропал Персона: Александр Беласик

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