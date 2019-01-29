Похититель картины Куинджи рассказал, что подтолкнуло его к преступлению
32-летний Денис Чуприков, задержанный по подозрению в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, на допросе объяснил мотив своих действий.
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Напомним, вечером 27 января полотно «Ай-Петри. Крым» пейзажиста Архипа Куинджи было украдено из Третьяковки во время выставки прямо на глазах у множества посетителей. По словам очевидцев, мужчина просто подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамки и ушел.
Видео с камер наблюдения подтвердило слова очевидцев.
Утром 28 января полиция сообщила, что подозреваемый в краже картины задержан в Подмосковье по горячим следам.
Полотно найдено. Оно не пострадало.
Ранее Чуприков, уроженец Феодосии, задерживался в Москве за хранение наркотиков и был фигурантом соответствующего уголовного дела.
Руководство Третьяковской галереи в свою очередь 28 января на фоне произошедших событий приняло решение об усилении охраны и мер безопасности на объекте.