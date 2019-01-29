Похититель картины Куинджи рассказал, что подтолкнуло его к преступлению

32-летний Денис Чуприков, задержанный по подозрению в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, на допросе объяснил мотив своих действий.

Как пишет « Коммерсант », подозреваемый рассказал правоохранителям, что украл картину для того, чтобы потом продать ее и расплатиться с долгами. Он также отметил, что решение о преступлении принял спонтанно.

Напомним, вечером 27 января полотно «Ай-Петри. Крым» пейзажиста Архипа Куинджи было украдено из Третьяковки во время выставки прямо на глазах у множества посетителей. По словам очевидцев, мужчина просто подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамки и ушел.

Видео с камер наблюдения подтвердило слова очевидцев.

Утром 28 января полиция сообщила, что подозреваемый в краже картины задержан в Подмосковье по горячим следам.

Полотно найдено. Оно не пострадало.

Ранее Чуприков, уроженец Феодосии, задерживался в Москве за хранение наркотиков и был фигурантом соответствующего уголовного дела.

Руководство Третьяковской галереи в свою очередь 28 января на фоне произошедших событий приняло решение об усилении охраны и мер безопасности на объекте.