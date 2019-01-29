ГУВД Мингорисполкома опубликовало видео разбойного нападения на автозаправке, случившегося в декабре

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Правоохранители продолжают работу по факту разбойного нападения на одной из столичных автозаправок.

21 декабря 2018 года в 22:25 неизвестный мужчина в помещении автозаправки на улице Аннаева, 47 в Минске под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, похитил дневную выручку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 («Разбой») УК.

Личность мужчины в данный момент устанавливается, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Если вы узнали его по видео, сообщите об этом по номерам телефонов:(017) 239-41-75, 239-41-76 (круглосуточно) или по телефону 102.
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Тэги: разбой автозаправка Город: Минск

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