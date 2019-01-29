Ночью в Минске произошло страшное смертельное ДТП

В ночь на вторник в Минске на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина произошло страшное смертельное ДТП.

О нем в 2:06 в МЧС сообщили очевидцы.

Произошло столкновение легковушки «Ауди 100» 1986 года выпуска и грузовика «МАЗ-5516А5».

Прибывшие спасатели деблокировали из «Ауди» мужчину 1997 года рождения, девушку 1999 года рождения и водителя 1999 года рождения. Все они находились в сознании. С травмами различной степени тяжести трое пострадавших были госпитализированы.

Из легкового автомобиля спасатели также извлекли еще одного мужчину. Медиками была констатирована его смерть.

Водитель «МАЗа» не пострадал.

По факту ДТП проверку проводят правоохранители, сообщает МЧС.

Фото МЧС