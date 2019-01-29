«Белнефтехим»: для завершения модернизации НПЗ к 7 ноября не хватает строителей

Основная проблема, которая влияет на сроки завершения модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов, — нехватка специалистов строительных подрядных организаций, пишет БелаПАН со ссылкой на сообщение концерна «Белнефтехим».

На прошлой неделе, говорится в сообщении, состоялись выездные совещания с участием главы Администрации президента Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Ляшенко, министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка и руководства «Белнефтехима», посвященные модернизации НПЗ. В частности рассматривались «возможности для ускорения реализации инвестиционных проектов».

«В ходе совещаний в качестве основной проблемы, коренным образом влияющей на сроки модернизации, отмечалось недостаточное количество специалистов строительных подрядных организаций на объектах, в особенности — квалифицированных сварщиков», — сообщает «Белнефтехим».

Перед Министерством архитектуры и строительства «поставлена задача в кратчайший срок обеспечить стройку необходимым количеством квалифицированных строителей и ускорить строительно-монтажные работы на важнейших объектах НПЗ».

Осенью 2018 года «Белнефтехим» уже выражал обеспокоенность по поводу сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Тогда состоялась встреча руководства концерна и Минстройархитектуры, в ходе которой рассматривалась возможность привлечения дополнительных рабочих (в том числе иностранных) для ускорения реализации инвестиционных проектов.

При этом в ноябрьском сообщении концерн отметил, что на белорусских НПЗ «согласно поручению главы государства строительно-монтажные работы должны быть завершены к 7 ноября 2019 года».

На совещании по вопросам социально-экономического развития 10 января Александр Лукашенко анонсировал завершение модернизации НПЗ в этом году, «после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России».

Как сообщалось, на белорусских НПЗ в активной стадии находится реализация двух крупных инвестиционных проектов — строительство комплекса замедленного коксования в ОАО «Нафтан» и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО «Мозырский НПЗ». Стоимость модернизации составляет около 2,5 млрд долларов. Белорусские власти рассчитывают, что в результате модернизации на НПЗ повысится глубина переработки нефти, что позволит заводам эффективно перерабатывать не только российское углеводородное сырье, но и сырье из других стран.