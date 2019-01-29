В Италии подписан закон о проведении пенсионной реформы

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Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о проведении в стране пенсионной реформы, сообщает агентство ANSA.

Согласно принятому документу, в пенсионной системе страны вводится так называемая «квота 100». В соответствии с ней срок выхода на пенсию теперь будет определяться по формуле: возраст гражданина плюс его трудовой стаж. Для возможности выхода на пенсию в сумме эти два показателя должны равняться 100.

При этом минимальный возраст выхода на пенсию составит 62 года.
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Тэги: Италия пенсионная реформа Персона: Серджо Маттарелла

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