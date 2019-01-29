Пропавший 22-летний житель Волковыска найден мертвым в лесу

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26 января в милицию обратилась жительница Волковыска и рассказала, что ее 22-летний сын 25 января ушел из дома и с того момента не выходит на связь.

Оперативно были организованы поисковые мероприятия. Правоохранители отрабатывали места возможного пребывания молодого человека, его знакомых, близлежащие парковые зоны и лесные массивы.

В 10:30 27 января в лесу в пяти километрах от Волковыска был обнаружен труп пропавшего.

Приоритетной версией гибели является суицид, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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Тэги: пропал суицид Город: Волковыск

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