Пропавший 22-летний житель Волковыска найден мертвым в лесу

26 января в милицию обратилась жительница Волковыска и рассказала, что ее 22-летний сын 25 января ушел из дома и с того момента не выходит на связь.

Оперативно были организованы поисковые мероприятия. Правоохранители отрабатывали места возможного пребывания молодого человека, его знакомых, близлежащие парковые зоны и лесные массивы.

В 10:30 27 января в лесу в пяти километрах от Волковыска был обнаружен труп пропавшего.