Бывшего директора стеклозавода «Неман» судят за коррупцию

В суде Новогрудского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего директора березовского предприятия Владимира Аутко и бывшего начальника управления продаж стекловаты Ивана Шишко.

Экс-руководитель стеклозавода обвиняется в трех эпизодах, менеджер — в одном эпизоде. Первый вину не признал и находится за решеткой, второй — признал и находится под подпиской о невыезде. О том, что директор стеклозавода берет взятки, правоохранителям сообщила руководитель одной из украинских фирм-контрагентов предприятия, написав явку с повинной, передает Tut.by .

Согласно обвинению, общая сумма взяток, которые были переданы директору стеклозавода — около 10 тысяч долларов. Он брал взятки за бесперебойную и быструю отгрузку стекловаты отдельным предприятиям.

Владимир Аутко утверждает, что денежные средства ни от кого не получал. На заседании он рассказал о специфике работы предприятия и о том, что договоры со всеми контрагентами заключались на одинаковых условиях. Во время его работы завод полностью перешел на предоплату. По словам экс-директора, на предприятии брали предоплату только за те объемы производства, которые могли выполнить. Он утверждает, что деньги ему никто не передавал, почему его оговаривают — не знает.