«Одноклассники» подвели итоги 2018 года в Беларуси

Беларусь — один из ключевых регионов для «Одноклассников». Хотя бы раз в месяц этой соцсетью пользуются более 2,7 млн белорусских пользователей.

Беларусь для «Одноклассников» — крупнейшая по размеру аудитории страна после России. Ядро соцсети (более 50%) составляют пользователи в возрасте 25-45 лет. Пользователи до 25 лет — шестая часть белоруской аудитории «Одноклассников».

За 2018 год число просмотров видеороликов и трансляций в «Одноклассниках» у белорусских пользователей выросло до 1 миллиарда в месяц, при этом только прямые трансляции в приложении OK Live и на основных платформах соцсети собирают порядка 200 миллионов просмотров в месяц.

Жители Беларуси ежемесячно отправляют друг другу до 70 миллионов стикеров и виртуальных подарков. То есть на одного пользователя приходится примерно 25 подарков. По этому показателю Беларусь опережает все другие страны СНГ, кроме России.

Белорусские пользователи с помощью «Одноклассников» совершают более миллиона голосовых и видеозвонков ежемесячно.

В топ-10 наиболее популярных СМИ у белорусских пользователей входят семь местных изданий — TUT.by, «Белсат», «Беларусь 1», «Хартия’97», БелТА и «Брест Сегодня». Также в списке три российских СМИ — «Европа Плюс», РИА «Новости» и НТВ.