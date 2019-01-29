Лукашенко назвал Беларусь мощной шахматной державой

Президент Беларуси принял руководителя Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича накануне 45-й Всемирной шахматной олимпиады.

Фото: president.gov.by

По сообщению пресс-службы Лукашенко, президент назвал себя всеядным в плане спорта — для него важен любой вид, включая шахматы.

«Тем более так случилось, что Беларусь — это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная. Вижу, что и сейчас начали шевелиться, поэтому наша встреча кстати», — считает глава Беларуси.

Дворкович подтвердил, что в нашей стране этот вид спорта «постепенно начинают подниматься» и рекомендовал развивать шахматы в школах.

Всемирная шахматная олимпиада впервые пройдет в Минске в 2022 году. Также нашей стране доверили женский Кубок мира 2020 года и мужской Кубок мира 2021-го.