Видеофакт. Тренер ФК «Луккезе» избил коллегу во время матча

Джанкарло Фаварин был удален с поля за пререкания с тренерским штабом противника. Проходя мимо скамейки гостей, 60-летний специалист сцепился с помощником главного тренера «Алессандрии» Гаэтано Манчино и ударил того головой в лицо.

Фаварин получил пятимесячную дисквалификацию. Манчино также наказали — дисквалификацией на два матча. Тренер «Луккезе» сказал, что отреагировал таким образом на оскорбления и плевки со скамейки соперника.

Инцидент произошел в концовке матча третьего по силе итальянского дивизиона. Футболисты «Луккезе» смогли отыграться с 0:2.