Российского спортсмена дисквалифицировали за манипуляции с мочой на сочинской Олимпиаде

Депутата от пропутинской партии «Единая Россия» Алексея Воеводу дисквалифицировали по 20 декабря 2020 года.

По информации пресс-службы Российского антидопингового агентства, будучи участником зимних Игр, бобслеист нарушил антидопинговые правила.

Решение о его дисквалификации вынесла Международная федерация бобслея и скелетона.

На Играх в Сочи Воевода был разгоняющим в экипажах Александра Зубкова (также дисквалифицирован), которые завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. После Олимпиады-2014 атлеты завершили выступления. Воевода пошел в политику, став депутатом Госдумы.