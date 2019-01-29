Российского спортсмена дисквалифицировали за манипуляции с мочой на сочинской Олимпиаде

Результаты аннулированы, медали попросили вернуть.

/ Спорт
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Депутата от пропутинской партии «Единая Россия» Алексея Воеводу дисквалифицировали по 20 декабря 2020 года.

По информации пресс-службы Российского антидопингового агентства, будучи участником зимних Игр, бобслеист нарушил антидопинговые правила.

Решение о его дисквалификации вынесла Международная федерация бобслея и скелетона.

На Играх в Сочи Воевода был разгоняющим в экипажах Александра Зубкова (также дисквалифицирован), которые завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. После Олимпиады-2014 атлеты завершили выступления. Воевода пошел в политику, став депутатом Госдумы.

Сюжет: Олимпиада в Сочи
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Тэги: Олимпиада-2014 допинг Персона: Алексей Воевода Александр Зубков Город: Сочи

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