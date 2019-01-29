Минчанина приговорили к пяти годам колонии за драку с битой

/ Общество
Просмотров: 25 Комментариев: 0

Суд Ленинского района приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима жителя Минска, который приехал на подмогу сыну.

По сообщению пресс-службы Мингорсуда, массовая драка жителей Серебрянки произошла в ноябре возле кафе «Маяк» на улице Маяковского. Потасовка случилась между двумя компаниями: парни отмечали мальчишник и повздорили с мужчинами постарше.

Отец одного из парней приехал на помощь с битой. Он нанес удары ей по голове оппоненту, добавил руками и ногами, а еще хватал за цепь на шее и сдавливал. За этого на него завели уголовное дело.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: массовая драка улица Маяковского Серебрянка Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Жители Западного поселка Минска сорвали обсуждение нового плана застройки

Жители Западного поселка Минска сорвали обсуждение нового плана застройки

Благоустройство Чижовки. Инвесторов нет, но дома под снос уже определили

Благоустройство Чижовки. Инвесторов нет, но дома под снос уже определили

В столичной Серебрянке вырубают деревья под строительство магазина

В столичной Серебрянке вырубают деревья под строительство магазина

Массовая драка в Ждановичах: задержано 43 человека

Массовая драка в Ждановичах: задержано 43 человека