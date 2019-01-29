Минчанина приговорили к пяти годам колонии за драку с битой

Суд Ленинского района приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима жителя Минска, который приехал на подмогу сыну.

По сообщению пресс-службы Мингорсуда, массовая драка жителей Серебрянки произошла в ноябре возле кафе «Маяк» на улице Маяковского. Потасовка случилась между двумя компаниями: парни отмечали мальчишник и повздорили с мужчинами постарше.

Отец одного из парней приехал на помощь с битой. Он нанес удары ей по голове оппоненту, добавил руками и ногами, а еще хватал за цепь на шее и сдавливал. За этого на него завели уголовное дело.