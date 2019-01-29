Порошенко объявил об участии в выборах президента

Глава украинского государства объявил 29 января об участии в президентской кампании 2019 года.

Фото пресс-службы президента Украины

По его словам, такое решение он принял, так как чувствует «глубокую ответственность перед страной, перед современниками, перед прошлыми и современными поколениями».

Своими главными задачами во время второй каденции (если, конечно, его изберут), Порошенко назвал гарантирование «необратимости европейской и евроатлантической интеграции», а также «необратимости нашей независимости и восстановление территориальную целостность Украины».

Именно эти условия, по его словам, помогут «принести выгодный Украине мир» и помогут завершить «построение сильного процветающего государства, способного обеспечить порядок, благосостояние и безопасность каждого украинца».

Первый тур президентских выборов пройдет 31 марта 2019 года.

На данный момент, согласно опросу, проведенному Институтом анализа и прогнозирования, действующий глава государства занимает четвертое место.