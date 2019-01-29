Слуцкий банк дважды зачислил пенсионерку в умершие

/ Общество
Просмотров: 372 Комментариев: 0

Пожилая жительница деревни Омговичи приехала в районный банк за пенсией, но оператор ответила, что «счет заблокирован ввиду смерти вкладчика», то есть ее.

Пенсионерка с трудом пришла в себя и стала объяснять, что ранее умер ее супруг, а сама она живая, сообщает kurjer.info. Сотрудники банка совещались и пенсию женщине выдали. Это случилось в декабре.

Через месяц банк снова зачислил ее в умершие. Сотрудники не выдали деньги, несмотря на то, что видели свою клиентку живой. Та сказала, что месяц назад уже была подобная ситуация, и в тот раз деньги все-таки удалось получить. Разбирательства продолжались два часа. После чего пожилой женщине выдали вклад и извинились.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пенсионерка банк Город: Слуцк

Другие материалы на эту тему:

Rubel may weaken slightly this year, official says

Rubel may weaken slightly this year, official says

Пенсионерка ждет публичных извинений от министра Кулешова

Пенсионерка ждет публичных извинений от министра Кулешова

Ограбить банк, чтобы вернуть кредит

Ограбить банк, чтобы вернуть кредит

Belarus` major banks tighten foreign cash withdrawal limits

Belarus` major banks tighten foreign cash withdrawal limits