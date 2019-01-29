Слуцкий банк дважды зачислил пенсионерку в умершие

Пожилая жительница деревни Омговичи приехала в районный банк за пенсией, но оператор ответила, что «счет заблокирован ввиду смерти вкладчика», то есть ее.

Пенсионерка с трудом пришла в себя и стала объяснять, что ранее умер ее супруг, а сама она живая, сообщает kurjer.info . Сотрудники банка совещались и пенсию женщине выдали. Это случилось в декабре.

Через месяц банк снова зачислил ее в умершие. Сотрудники не выдали деньги, несмотря на то, что видели свою клиентку живой. Та сказала, что месяц назад уже была подобная ситуация, и в тот раз деньги все-таки удалось получить. Разбирательства продолжались два часа. После чего пожилой женщине выдали вклад и извинились.