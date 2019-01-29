Видеофакт. В Витебске тестируют экспериментальную технику по подготовке лыжни и катков

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Разработка специалистов Минского тракторного завода проходит испытания на спортивных объектах Витебска.

В частности, в тестировании участвуют снегоуплотнительная машина «Беларус МСУ-622», которая готовит трассы Витебского УОР к областному этапу соревнований «Снежный снайпер», а льдозаливочная машина «Беларус МЛ-428» - занимается очисткой льда от снега, шлифвкой и заливкой нового слоя.

Тестирование продлится на протяжении трех месяцев.
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Тэги: МТЗ Город: Витебск

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