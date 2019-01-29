Беларусь накроет область пониженного атмосферного давления

/ Общество
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В среду, 30 января, погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, днем на большей части территории Гомельской и Могилевской областей осадки (мокрый снег, дождь).

В отдельных районах сгустится туман. На дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная – днем -4..+2°С.

Атмосферное давление будет расти.
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Тэги: погода

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