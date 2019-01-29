Полоцкие милиционеры убили ротвейлера, набросившегося на пенсионерку и загрызшего ее питомца

Правоохранители Полоцка проводят проверку и устанавливают владельца ротвейлера, который напал на 73-летнюю пенсионерку и ее питомца – той-терьера.

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В милицию позвонили очевидцы и сообщили о происшествии на улице Октябрьской у дома № 5. Прибывшие по месту вызова сотрудники местного отдела Департамента охраны МВД, увидели неадекватное поведение собаки без поводка и намордника.

Учитывая, что животное несло угрозу окружающим, милиционеры приняли решение о ее ликвидации, используя табельное оружие.

Как стало известно Naviny.by , пенсионерка не пострадала, но ей пришлось обратиться в медикам, так как была сильна потрясена произошедшим и потерей питомца, который погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в Барановичах сотрудники милиции застрелили бездомную собаку, которая донимала хозяев частного дома.