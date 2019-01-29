Полоцкие милиционеры убили ротвейлера, набросившегося на пенсионерку и загрызшего ее питомца
Правоохранители Полоцка проводят проверку и устанавливают владельца ротвейлера, который напал на 73-летнюю пенсионерку и ее питомца – той-терьера.
В милицию позвонили очевидцы и сообщили о происшествии на улице Октябрьской у дома № 5. Прибывшие по месту вызова сотрудники местного отдела Департамента охраны МВД, увидели неадекватное поведение собаки без поводка и намордника.
Учитывая, что животное несло угрозу окружающим, милиционеры приняли решение о ее ликвидации, используя табельное оружие.
Как стало известно
Ранее сообщалось, что в Барановичах сотрудники милиции застрелили бездомную собаку, которая донимала хозяев частного дома.