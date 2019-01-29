Проверяющие парализовали работу рынка «Центральный» в Пинске

В Пинске 29 января в полдень почти 600 предпринимателей на рынке «Центральный» по улице Ленинградская закрыли свои рабочие места и прекратили работу. Об этом БелаПАН сообщил председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

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По его словам, это произошло из-за появления проверяющих из Госстандарта. «При первой же проверке начали требовать документы по исполнению новых норм законодательства. Раньше при мониторинге такого не было. У ИП документы есть, но проверяющие спрашивали уже что-то другое. Предприниматели напуганы и не понимают, что от них хотят, потому что раньше были другие требования, а теперь, по их словам, совсем иные», — отметил Шумченко.

По его мнению, в Пинске «произошла такая форма стихийного протеста». «Предприниматели не хотят попадать под высокие штрафы, поэтому и закрылись. Завтра посмотрим, что дальше будет», — пояснил руководитель объединения.

Как заявил Шумченко, «все это следствие, а о причинах мы давно говорим». «К сожалению, никаких изменений не внесли ни в Налоговый кодекс, ни в другие нормативные акты для создания приемлемых условий работы ИП в розничной торговле. Мы предупреждали, что будет напряжение, и то, что случилось в Пинске, — это первые звоночки для власти. Если ситуация еще больше обострится, предприниматели пойдут снова к зданиям исполкомов. Люди не отдадут свое добро, потому что это последнее, что у них осталось», — подчеркнул руководитель «Перспективы».

Он отметил, что предприниматели поднимают свои острые вопросы работы на разные уровни власти. «И Александру Турчину (первый вице-премьер. — БелаПАН.) говорим, и правительству, что надо убирать причины и составляющие негативных моментов. Но нас игнорируют, Турчин с нами не встречается, на встречи с бизнес-союзами «Перспективу» не зовут, рабочая группа при Минэкономики ничего не решает», — заметил Шумченко.

Он напомнил, что еще в 2016 году на рабочей группе при Минэкономики РОО «Перспектива» требовала снять ответственность по сертификатам с ИП розничной торговли. Поскольку, по разъяснению Евразийской экономической комиссии, конечный продавец в рознице не обязан отвечать за наличие сертификатов, это прерогатива производителей и импортеров в страны ЕАЭС.

«Почему не работают документы, которые направлены на раскрепощение частной инициативы, почему мы имеем сегодня то же самое, что и три, и пять лет назад? Значит, приняты не те документы, не те законы, без участия предпринимательского сообщества», — заметил лидер «Перспективы».

По его словам, предприниматели снова призывают правительство сесть за стол переговоров. «Призываем Турчина обратить внимание и встретиться с нами, как мы это планировали ранее, но потом почему-то встреча была сорвана», — сказал Шумченко.