С 1 февраля изменяются размеры бюджета прожиточного минимума

Минтруда и соцзащиты анонсировало повышение бюджета прожиточного минимума (БПМ). Новые размеры будут действовать в стране с 1 февраля по 30 апреля.

Так, как стало известно Naviny.by , БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 216,9 рубля (увеличение составило 1,3%).

В ведомстве сообщили размеры БПМ в среднем на душу населения по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2018-го):

в среднем на душу населения – 216,9 руб.;

трудоспособное население – 240,8 руб.;

пенсионеры – 166,32 руб.;

студенты – 210,42 руб.;

дети в возрасте до 3 лет – 140,25 руб.;

дети в возрасте от 3 до 6 лет – 192,22 руб.;

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 235,85 руб.

По информации Минтруда, из-за увеличения БПМ станут выше минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше.

Станут больше надбавки к пенсиям и пособия по уходу за инвалидами I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также размеры пособий семьям, воспитывающим детей.