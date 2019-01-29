С 1 февраля изменяются размеры бюджета прожиточного минимума

/ Экономика
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Минтруда и соцзащиты анонсировало повышение бюджета прожиточного минимума (БПМ). Новые размеры будут действовать в стране с 1 февраля по 30 апреля.

Так, как стало известно Naviny.by, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 216,9 рубля (увеличение составило 1,3%).

В ведомстве сообщили размеры БПМ в среднем на душу населения по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2018-го):

  • в среднем на душу населения – 216,9 руб.;
  • трудоспособное население – 240,8 руб.;
  • пенсионеры – 166,32 руб.;
  • студенты – 210,42 руб.;
  • дети в возрасте до 3 лет – 140,25 руб.;
  • дети в возрасте от 3 до 6 лет – 192,22 руб.;
  • дети в возрасте от 6 до 18 лет – 235,85 руб.

По информации Минтруда, из-за увеличения БПМ станут выше минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше.

Станут больше надбавки к пенсиям и пособия по уходу за инвалидами I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также размеры пособий семьям, воспитывающим детей.
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Тэги: БПМ Минтруда и соцзащиты

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