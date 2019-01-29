Азаренко с победы стартовала на турнире в Петербурге

Виктория Азаренко с победы над россиянкой Маргаритой Гаспарян стартовала на турнире в Санкт-Петербурге (призовой фонд – 757,9 тыс. долларов).

Скриншот с трансляции телеканала «Беларусь-5»

Для выхода во второй раунд белоруске понадобились два сета – 6:4, 6:1.

На следующей стадии Азаренко сразится с чешкой Петрой Квитовой, которая совсем недавно проиграла финал женского одиночного разряда на первом в этом сезоне турнире из серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии.

Со второго круга начнет выступления на берегах Невы прима белорусского тенниса Арина Соболенко. Ее соперницей будет бельгийка Элисон ван Эйтванк.