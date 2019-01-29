У Лукашенко считают, что новый указ поможет продажам белорусских товаров за границей

Александр Лукашенко продлил на 2019-2020 годы срок действия указа от 24 сентября 2009 года № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь», направленного на поддержку экспортных программ по реализации белорусской техники. Соответствующий указ № 31 глава государства подписал 29 января, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента

Документом также предусмотрена возможность использования таких форм международных расчетов, как межбанковский кредит банку покупателя, экспортный документарный аккредитив с постфинансированием, которые для всех участников внешнеторговых операций являются стандартными и простыми инструментами, регулируются правилами и принципами международного права.

Ожидается, что нормы указа окажут содействие экспорту белорусской продукции и позволят осуществлять продажи на новых рынках дальнего зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы президента.