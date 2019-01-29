На какое удовольствие немцы тратят миллиарды евро

Согласно данным исследования компании Nielsen, занимающейся изучением рынка продуктов питания, граждане Германии начали тратить на свое любимое удовольствие больше денег.

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Как отмечается, на утренний кофе за завтраком и эспрессо в течение дня достопочтенные бюргеры выбрасывают миллиарды евро.

В период с начала декабря 2017-го и до начала декабря 2018-го жители Германии выложили почти четыре миллиарда евро.

В среднем расходы на кофе составляют почти 50 евро на душу населения.