Хэппи-эндом завершилась для собаки история с ее «бегством» за границу – спасатели региональной ОСВОД не дали погибнуть четвероногой подруге.

Как сообщается, во время контроля за положением на Немане вахтовый заметил плывущую льдину, на которой мечется животное. Он сообщил об этом водолазам, которые недалеко проводили учения.

Ни подплыли на лодке к льдине и сняли собаку.

Сегодня сообщалось, что в Минске возле моста по улице Орловская в районе Комсомольского озера тонула собака - животное удалось спасти.