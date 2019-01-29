Лукашенко выделил учебным заведениям БПЦ почти 420 тыс. долларов

В рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви Александр Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905,4 тыс. рублей (почти 420 тыс. долларов по сегодняшнему курсу) аппарату уполномоченного по делам религий и национальностей, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента

Как стало известно Naviny.by , указанные средства поступят из резервного фонда президента и будут направлены на зарплату преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, а также на стипендии студентам и учащимся следующих учебных заведений:

Минской духовной академии достанется 180,4 тыс. рублей;

Минской духовной семинарии — 337,3 тыс.;

Витебской духовной семинарии — 216,9 тыс.;

Минскому духовному училищу Минской епархии — 170,8 тыс.

В пресс-службе главы государства отметили, что объемы выделяемых средств «определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них».