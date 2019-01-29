В Польше после землетрясения пропали восемь шахтеров

На шахте «Рудна» в Польковице отмечены сильные подземные толчки, о судьбе восьми горняков ничего не известно.

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Как стало известно, на медном руднике «Рудна» в Польковице (Нижнесилезское воеводство) были зафиксированы сильные подземные толчки.