В Польше после землетрясения пропали восемь шахтеров
На шахте «Рудна» в Польковице отмечены сильные подземные толчки, о судьбе восьми горняков ничего не известно.
Как стало известно, на медном руднике «Рудна» в Польковице (Нижнесилезское воеводство) были зафиксированы сильные подземные толчки.
На глубине 770 метров под землей пропавших ищут 12 спасателей. Основную трудность составляет доступ к местам, где работники находились в момент землетрясения. В этот момент под землей находились 32 шахтера. Семь госпитализированы, еще пять направлены в больницы. Их жизнь в безопасности, сообщает