В Польше после землетрясения пропали восемь шахтеров

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На шахте «Рудна» в Польковице отмечены сильные подземные толчки, о судьбе восьми горняков ничего не известно.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как стало известно, на медном руднике «Рудна» в Польковице (Нижнесилезское воеводство) были зафиксированы сильные подземные толчки.

На глубине 770 метров под землей пропавших ищут 12 спасателей. Основную трудность составляет доступ к местам, где работники находились в момент землетрясения. В этот момент под землей находились 32 шахтера. Семь госпитализированы, еще пять направлены в больницы. Их жизнь в безопасности, сообщает radiopolsha.pl.
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Тэги: Польша землетрясение шахтеры Город: Польковице

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