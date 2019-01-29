Жена сдала ГАИ мужа-бесправника, врезавшегося в дерево

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 32-летний бесправник, произошло накануне в Гродненском районе.

По информации Госавтоинспекции региона, примерно в четыре часа дня на дороге Щучин – Каменка – Скидель водитель не справился с управлением «Форд-Эскорта», вылетел в кювет и врезался дерево.

В ГАИ мужчина по понятным причинам сообщать не стал, а позвонил супруге, которую попросил приехать на место аварии.

Впрочем, поговорив с сотрудниками ГАИ, женщина сдала с потрохами своего благоверного, который с травмами разной степени тяжести был госпитализирован.