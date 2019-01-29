Жена сдала ГАИ мужа-бесправника, врезавшегося в дерево

/ Происшествия
Просмотров: 240 Комментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 32-летний бесправник, произошло накануне в Гродненском районе.

По информации Госавтоинспекции региона, примерно в четыре часа дня на дороге Щучин – Каменка – Скидель водитель не справился с управлением «Форд-Эскорта», вылетел в кювет и врезался дерево.

В ГАИ мужчина по понятным причинам сообщать не стал, а позвонил супруге, которую попросил приехать на место аварии.

Впрочем, поговорив с сотрудниками ГАИ, женщина сдала с потрохами своего благоверного, который с травмами разной степени тяжести был госпитализирован.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП бесправники Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»