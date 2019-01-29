«Лаборатория Касперского»: белорусы в 2018-м больше всего пострадали от криптомайнеров

По данным компании «Лаборатория Касперского», наиболее заметным по количеству атак видом вредоносного ПО, с которым столкнулись белорусы в 2018 году, стали криптомайнеры. Атакам этого вида вирусных программ подверглись более 15% пользователей.

В целом, как сообщила «Лаборатория Касперского», с различного рода локальными угрозами на своих устройствах (заражение с флешки или съемного диска) столкнулись чуть более половины (54%) белорусских пользователей, а 40% подверглись атакам в интернете. Помимо этого, всего за год в Беларуси защитными решениями «Лаборатории Касперского» было заблокировано более 3,7 млн уникальных вредоносных ссылок. Растет также количество угроз для мобильных устройств на Android. За прошедший год каждый одиннадцатый владелец таких гаджетов был атакован мобильным вредоносным ПО.

«Лаборатория Касперского» — основанная в 1997 году в России международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Одна из крупнейших антивирусных корпораций с сетью офисов по всему миру.

«Как показывает наша статистика, ландшафт киберугроз в Беларуси для пользователей в прошедшем году претерпел некоторые изменения. В частности, гораздо более распространенными стали скрытые майнеры. Это общемировой тренд: большую роль играет то, что майнеры могут в течение длительного времени работать незаметно для пользователя, но даже если программа будет обнаружена, маловероятно, что жертва будет обращаться в правоохранительные органы. При этом последствия заражения могут быть весьма печальными — вплоть до выхода устройства из строя», — отметил представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси Дмитрий Кудревич.

Для защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться нескольких основных правил: не переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или SMS; регулярно устанавливать обновления для операционной системы и приложений; устанавливать приложения только из официальных магазинов; использовать сложные и разные пароли для всех учетных записей; регулярно копировать важные данные со своего устройства в облако, на USB-флешку или жесткий диск; не давать приложениям доступ к тем функциям, которые им не нужны; установить надежное защитное решение, в том числе на мобильные устройства.