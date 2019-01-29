Азаренко — Квитова. «Беларусь 5» анонсировал показ матча

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Телеканал «Беларусь 5» пообещал организовать трансляцию поединка второго круга турнира в Санкт-Петербурге между белоруской Викторией Азаренко и чешкой Петрой Квитовой.

Соперница нашей соотечественницы является второй ракеткой мира (Азаренко — 51-я).

Девушки до завтрашнего матча семь раз встречались на корте. Пока счет побед 4:3 в пользу Петры. Однако последний матч остался за Викторией. Белоруска взяла верх 12 августа 2015-го во втором круге турнира Rogers Cup Toronto — 6:2, 6:3.

Приблизительное время начала нынешнего противостояния — 15:00.
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Тэги: теннис Персона: Петра Квитова Виктория Азаренко Город: Санкт-Петербург

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