Азаренко — Квитова. «Беларусь 5» анонсировал показ матча

Телеканал «Беларусь 5» пообещал организовать трансляцию поединка второго круга турнира в Санкт-Петербурге между белоруской Викторией Азаренко и чешкой Петрой Квитовой.

Соперница нашей соотечественницы является второй ракеткой мира (Азаренко — 51-я).

Девушки до завтрашнего матча семь раз встречались на корте. Пока счет побед 4:3 в пользу Петры. Однако последний матч остался за Викторией. Белоруска взяла верх 12 августа 2015-го во втором круге турнира Rogers Cup Toronto — 6:2, 6:3.

Приблизительное время начала нынешнего противостояния — 15:00.