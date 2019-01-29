Под Слуцком пьяная бесправница на «Крайслере» врезалась в дерево – ее 10-летний сын в реанимации
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 10-летний ребенок, произошло сегодня рано утром в Слуцком районе.
По информации региональной Госавтоинспекции, примерно в 08:00 33-летняя водитель не справилась с управление «Крайслера-Конкорда» и возле деревни Весея (339-й километр дороги Р-43 граница России – Кричев – Ивацевичи) вылетела в кювет, где врезалась в дерево.
Сидевший на заднем месте ребенок получил травмы разной степени тяжести, с которыми был госпитализирован в реанимацию районной больницы.
К женщине у ГАИ имеется много вопросов. Так, как стало известно
- ребенок был без специального удерживающего устройства;
- он не был пристегнут ремнем безопасности;
- находилась в нетрезвом состоянии;
- водительского удостоверения никогда не имела;
- страховки и техосмотра на автомобиль не было.
Ранее сообщалось, что в Гродненском районе 32-летний бесправник вылетел в кювет и врезался в дерево.