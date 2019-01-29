Под Слуцком пьяная бесправница на «Крайслере» врезалась в дерево – ее 10-летний сын в реанимации

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 10-летний ребенок, произошло сегодня рано утром в Слуцком районе.

Фото пресс-службы УВД Минской области

По информации региональной Госавтоинспекции, примерно в 08:00 33-летняя водитель не справилась с управление «Крайслера-Конкорда» и возле деревни Весея (339-й километр дороги Р-43 граница России – Кричев – Ивацевичи) вылетела в кювет, где врезалась в дерево.

Сидевший на заднем месте ребенок получил травмы разной степени тяжести, с которыми был госпитализирован в реанимацию районной больницы.

К женщине у ГАИ имеется много вопросов. Так, как стало известно Naviny.by , по предварительной информации, она нарушила целый ряд статей Правил дорожного движения:

ребенок был без специального удерживающего устройства;

он не был пристегнут ремнем безопасности;

находилась в нетрезвом состоянии;

водительского удостоверения никогда не имела;

страховки и техосмотра на автомобиль не было.

Ранее сообщалось, что в Гродненском районе 32-летний бесправник вылетел в кювет и врезался в дерево.