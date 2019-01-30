От слабеньких морозов до небольшой оттепели. Прогноз погоды на 30 января

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После серьезных морозов, которые стояли в Беларуси последнюю неделю, в страну пришло потепление. 30 января местами в республике будет плюсовая температура.

Фото pixabay.com

В целом ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, по юго-востоку страны временами осадки (мокрый снег, дождь).

В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха максимальная днем -3.. +2°C.

В Минске вероятность осадков составляет 5-10%. Температура воздуха в течение дня -1..-3°C.
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