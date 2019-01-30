Составлен рейтинг самых безопасных стран мира

Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год.

В него вошли 128 государств. При составлении табели о рангах учитывались разные параметры и факторы: вероятность военного конфликта, уровень преступности, личной безопасности граждан, уровень экономического развития, вероятность стихийного бедствия и т.д.

Первое место заняла Исландия, второе — Швейцария, третье — Финляндия. Помимо стран Европы в первую двадцатку вошли Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.

При этом одни из лидеров мировой экономики — Япония и США – оказались в рейтинге лишь на 43-м и 65-м месте соответственно.

Наиболее опасными странами по версии Global Finance являются Гватемала, Йемен и Филиппины.