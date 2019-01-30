Бабушку из Пинска судили за продажу полиэтиленовых пакетов по рублю

Экономический суд Брестской области освободил пенсионерку из Пинска 1938 года рождения от ответственности по малозначительности совершенного ей административного правонарушения.

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Бабушка осуществляла предпринимательскую деятельность без государственной регистрации: 5 октября 2018 года на рынке Пинска она продавала полиэтиленовые пакеты по 1 рублю.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о виновности пенсионерки в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 12.7 КоАП.