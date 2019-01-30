Бабушку из Пинска судили за продажу полиэтиленовых пакетов по рублю
Экономический суд Брестской области освободил пенсионерку из Пинска 1938 года рождения от ответственности по малозначительности совершенного ей административного правонарушения.
Бабушка осуществляла предпринимательскую деятельность без государственной регистрации: 5 октября 2018 года на рынке Пинска она продавала полиэтиленовые пакеты по 1 рублю.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о виновности пенсионерки в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 12.7 КоАП.
Тем не менее, принимая во внимание, что бабушка причинила незначительный вред охраняемым интересам государства, учитывая личность гражданки (возраст, является одиноко проживающим пенсионером), а также учитывая, что административная ответственность должна быть справедливой и гуманной, суд освободил пенсионерку от административной ответственности, дело об административном правонарушении по части 1-1 статьи 12.7 КоАП прекратил,