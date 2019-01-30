На среду и четверг объявлен желтый уровень опасности

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На 30 и 31 января Белгидромет объявил желтый уровень опасности.

На среду – в связи с туманом и гололедицей на дорогах.

На четверг – из-за налипания мокрого снега, тумана, гололеда и гололедицы на дорогах.

МЧС и ГАИ напоминают, что при гололедице всем участникам дорожного движения необходимо быть крайне внимательными и бдительными.

Желтый уровень опасности (второй из четырех по шкале) — стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры). Они обычны для территории нашей страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности.
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Тэги: желтый уровень опасности Белгидромет

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