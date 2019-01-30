В Минске у таксиста отобрали мобильник
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В Минске два молодых человека ограбили таксиста.
Он подвозил их накануне и во время поездки рассказал, что хочет продать мобильный телефон. Один из парней позвонил таксисту и договорился о встрече и просмотре гаджета.
Они встретились на автостоянке на улице Волгоградской. Молодые люди взяли телефон, осмотрели его и в какой-то момент просто убежали с ним.
Милиция задержала парней по горячим следам. Ими оказались 21-летние неработающие жители Минского района.
По данному факту расследуется уголовное дело по ч.2 ст.206 («Грабеж») УК,