ГАИ сегодня будет «кошмарить» лихачей – ловушки расставлены в новых местах

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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают активно бороться с нарушителями Правил дорожного движения.

Фото УГАИ Брестской области

В частности, особое внимание будет уделяется любителям быстрой езды, которые игнорируют дорожные знаки.

Так, на трассах и дорогах Брестской и Могилевской областях появятся десять дополнительных радаров, которые будут находиться в следующих местах:

  • 07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 67;
  • 08:00-19:00. Трасса М-4, Могилевский район (181+800);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-123, Горецкий район (105+100);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (262+170);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-98, Каменецкий район (49+900);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Дрогичинский район (490+020);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Ивацевичский район (150+250);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ

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