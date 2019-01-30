Россия превращается для белорусов в Бермудский треугольник?

Все чаще в последнее время появляется информация о пропавших гражданах Беларуси, которые уехали в погоне за длинным рублем в Россию.

Об очередном пропавшем сообщает Поисково-спасательный отряд «Ангел».

Как отмечается, 43-летний Андриан Смольский уехал на заработки в Москву и исчез. До отъезда проживал в белорусской столице на улице Тикоцкого, 34.

Вчера сообщалось, что две недели ничего не известно о судьбе 41-летнего Дениса Алексеенко, который уехал на заработки в Тверскую область и пропал без вести.