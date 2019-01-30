Фотофакт. Под Светлогорском микроавтобус и трактор не поделили дорогу
Просмотров: 118 Комментариев: 0
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром на дороге Бобруйск – Мозырь – граница Украины недалек от деревни Красновка (Светлогорский район).
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, около восьми часов утра 26-летний водитель микроавтобуса «Ивеко Турбо Дейли 49» не учел безопасную дистанцию и врезался в попутный трактор «МТЗ-82.1», которым управлял 58-летний водитель.
Удар был такой силы, что из-за деформации микроавтобуса парень не мог выбраться самостоятельно – понадобилась помощь спасателей.
После осмотра он был госпитализирован в райбольницу с предварительным диагнозом «перелом».
Всего за минувшие сутки, как отметили в ГАИ, на территории Гомельщины было выявлено 799 нарушений Правил дорожного движения.