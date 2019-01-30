Прокурор запросил шесть лет для бывшего замглавы Минздрава Лосицкого

Представитель гособвинения Юрий Шерснев во время судебных прений 30 января запросил для бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет, передает БелаПАН .

Игорь Лосицкий

Лосицкому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Для бывшего главного врача 12-й стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравчёнка прокурор запросил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Кравчёнка обвиняли по двум статьям за получение взятки повторно, в особо крупном размере (чч. 2 и 3 ст. 430 УК) и за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Шерснев высказал мнение, что вина согласно ч. 2 ст. 424 УК не доказана, и предложил снять эту часть обвинения.

Процесс над Лосицким и Кравчёнком начался 11 января в Мингорсуде. Оба фигуранты одного уголовного дела, признали вину и возместили ущерб — около 25 тысяч долларов каждый.