В Глубоком работник похитил у предприятия 2 тонны солярки

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В Глубоком 40-летний водитель местного предприятия подозревается в хищении 2 тонн дизельного топлива.

Мужчина несколько лет работал шофером. Нередко он перевозил опасные грузы, требующие определенных условий транспортировки и жесткого соблюдения маршрута. Подозреваемый же вместо строго утвержденных магистралей следовал к пункту назначения и обратно окольными путями, сокращая путь экспедиции. Затем в гараже он подкручивал спидометр, а излишки топлива сливал.

Один рейс приносил подозреваемому 20-30 литров дизельного топлива, а в общей сумме объем похищенного топлива составил около 2 тонн.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело части 1 статьи 211 УК, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: кража солярка Город: Глубокое

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