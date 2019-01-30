В Глубоком работник похитил у предприятия 2 тонны солярки

В Глубоком 40-летний водитель местного предприятия подозревается в хищении 2 тонн дизельного топлива.

Мужчина несколько лет работал шофером. Нередко он перевозил опасные грузы, требующие определенных условий транспортировки и жесткого соблюдения маршрута. Подозреваемый же вместо строго утвержденных магистралей следовал к пункту назначения и обратно окольными путями, сокращая путь экспедиции. Затем в гараже он подкручивал спидометр, а излишки топлива сливал.

Один рейс приносил подозреваемому 20-30 литров дизельного топлива, а в общей сумме объем похищенного топлива составил около 2 тонн.