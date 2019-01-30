Подозреваемого в заказных убийствах сенатора арестовали в зале парламента

В среду, 30 января, прямо в зале верхней палаты российского парламента был задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

Сообщается, что на задержание лично прибыли генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

После того, как глава СКР зачитал постановление о снятии неприкосновенности (за него проголосовали все за исключением одного сенатора), Арашуков попытался сбежать, но был задержан бойцами, осуществлявшими силовую поддержку.