Подозреваемого в заказных убийствах сенатора арестовали в зале парламента
В среду, 30 января, прямо в зале верхней палаты российского парламента был задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.
Сообщается, что на задержание лично прибыли генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
После того, как глава СКР зачитал постановление о снятии неприкосновенности (за него проголосовали все за исключением одного сенатора), Арашуков попытался сбежать, но был задержан бойцами, осуществлявшими силовую поддержку.
По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, что следствию удалось получить данные о причастности действующего сенатора к совершенным в 2010-м убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также другим преступлениям, пишет