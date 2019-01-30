В Берестовицком районе работники сельхозпредприятия обнаружили на складе труп начальника

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Следователи проводят проверку гибели 55-летнего заведующего зерноскладом сельскохозяйственного предприятия «Малоберестовицкий элитхоз» в деревне Поплавцы Берестовицкого района. Тело мужчины обнаружили его подчиненные 28 января в помещении зерносклада.

Фото СК

Установлено, что используя систему удлинителей, погибший пытался самостоятельно подключить к электросети ленточный погрузчик и при выполнении работ был смертельно травмирован током.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: Следственный комитет убило током

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